Volontariato e famiglia, i due temi portanti del secondo Giovedi d’estate, questa sera in centro a Cremona. Le iniziative per ravvivare strade e piazze, a cura delle Botteghe del Centro, hanno attirato molte persone, per nulla spaventate dal tempo incerto. Negozi aperti e tanti motivi di interesse: in piazza Stradivari le realtà del terzo settore, da BiGenitori, protagonista anche del progetto per la valorizzazione del commercio di vicinato, ad Accendi Il buio o Thisability (tradizionali partner dei Giovedì). E ancora Croce Rossa, Avis e Aido, Dal naso al Cuore (i clown dell’Ospedale), Siamo noi e Medea (per i temi legati alla salute); Futura e Associazione Occhi Azzurri, l’Associazione Famiglia Affidatarie “il Girasole” e quella intitolata ad “Osvaldo Marcotti” oltre ad Associazione Zoofili e il Gattile (Apac).

Tra le novità della serata, oltre ai giochi della Buca del Coboldo, via Cavour diventata un’area area skaters con gli atleti di Arzen impegnati nell’animazione Fus-treet thursday.

Inoltre, visite guidate a palazzo Cattaneo e al Torrazzo e ancora musica nei locali di piazza Pace.

Il tutto per creare motivi di interesse per lo shopping cittadino.

© Riproduzione riservata