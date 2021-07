E’ partita nella giornata di oggi, sabato 10 luglio, la Nazionale italiana di calcio per Londra dove domani sera affronterà l’Inghilterra nella finale del Campionato europeo. Se sul campo il ct Roberto Mancini sta preparando minuziosamente la gara, gli Azzurri si affidano anche ad alcuni riti scaramantici.

Anche oggi, infatti, Gianluca Vialli è stato dimenticato dal pullman in partenza dal Centro Federale di Coverciano, sede del ritiro della Nazionale. Ovviamente, si è trattato di una scena recitata ad arte, ma che trae origine da un episodio realmente accaduto.

Alla vigilia della partita contro la Svizzera, infatti, l’autista era partito senza che il cremonese fosse a bordo, ma il bus si era prontamente fermato per far sì che il capodelegazione potesse salire. Visti i risultati, la scena si è quindi ripetuta ogni volta. E in vista della gara più importante, non poteva che andare in scena di nuovo.

