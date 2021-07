Lo spettacolo è di casa al campetto intitolato a Robi Telli, anche nel secondo giorno del torneo 3xCRE quello dedicato al torneo pro e alla gara delle schiacciate. Cornice di pubblico straordinaria, atmosfera di festa, musica e applausi per uno dei momenti che più racconta la straordinaria crescita di un torneo diventato punto di riferimento dello street basket italiano: non a caso quest’anno era stato creato anche un fondo ad hoc per consentire giocate ancora più spettacolari e un canestro professionale e poi ancora led a bordo campo e tabellone segna punti come nei 3vs3 di alto livello. Anche perché a contendersi il trofeo di giornata c’erano 12 squadre, 48 atleti professionisti, di fatto il meglio dello street basket italiano.

Ha vinto, dando spettacolo, il team Libidine, squadre che rappresenta Cremona anche se formata da giocatori che arrivano da fuori, ma che hanno avuto un legame con il nostro territorio per aver militato in squadre della provincia. A partire da Gio Veronesi, ex Juvino, mvp del torneo grazie anche a due triple consecutive dalla piastrella dei 9 metri, che ha di fatto piegato le gambe in finale ai King of Kings di Milano (con un altro ex oroamaranto della stagione appena passata, Momo Tourè). La finalissima è terminata 22 a 10 per il Team Libidine e dunque sarà la squadra formata da Giovanni Veronesi appunto, Antonio Lorenzetti, Matteo Cancelli e Matteo Neri a volare a Roma per le finali nazionali. Dal Red Bull Half Court di Roma uscirà la squadra che andrà a rappresentare l’Italia ai mondiali di Mosca.

Prima della finale il grande pubblico ha fatto da cornice alla gara delle schiacciate, il momento più spettacolare della tre giorni di street basket. Ancora una volta i funambolici cestisti si sono superati inventando e infiammando pubblico e giuria di qualità. L’ha spuntata in finale Kahdim Fall dei Court MLN che ha vinto un monopattino elettrico Ekomobil e un pantaloncino Makhai.

Cristina Coppola

