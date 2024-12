Ennesimo caso di abbandono di rifiuti quello segnalato dal gruppo dei Los Limpiadores de Estrellas, attivo nella pulizia degli spazi pubblici e nella sensibilizzazione civica. Il luogo è Largo degli Sportivi, tutta l’area accanto alla Palestra Spattacolo e all’ingresso posteriore della scuola primaria don Mazzolari.

Segni di bivacchi, materassi, indumenti e stracci di ogni tipo accatastati in uno dei luoghi periferici più frequentati di Cremona, visto l’andirivieni di società sportive e genitori.

Come sempre il gruppo provvede a segnalare questi episodi di abbandono rifiuti al Comune, ma gli interventi di rimozione si rivelano un’impresa senza fine, segni di inciviltà come pure lo sono i cestini riempiti di sacchi di spazzatura domestica che ancorsa si vedono in tante vie della città. Difficilissimo peraltro sanzionare i responsabili, che il più delle volte restano totalmente sconosciuti alle autorità.

