Partenza puntuale, questa mattina alle 8.30 dal piazzale di Corte de Monaci (Juliette 96) a San Felice, per la 19esima edizione di Campagne e cascine, la gara di regolarità per auto d’epoca organizzato dalla Scuderia 3T di Cremona. Lo start è stato dato dal Prefetto Vito Danilo Gagliardi. Il percorso si snoderà fino al san Giovanni in Croce, come punto estremo per concludersi ancora a Corte de Monaci attorno alle 13,30.

81 gli iscritti, su vetture realizzate tra il 1930 e il 1990.

