Aumentati per questa sera i dispositivi di sicurezza delle forze dell’ordine in vista dei caroselli, nell’eventualità di una vittoria dell’Italia ad Euro 2020. Particolare attenzione è stata riservata a piazza Cadorna, tradizionale luogo di ritrovo delle tifoserie, come si è visto anche in occasione della semifinale. Proprio per limitare possibili ferimenti, è stata anche svuotata la fontana.

Proibiti in tutta Cremona maxi schermi in luoghi pubblici: la partita contro l’Inghilterra potrà essere vista in compagnia, all’aperto, solo negli schermi allestiti presso i locali.

