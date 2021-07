Focolaio Covid a un matrimonio, con 10 persone monitorate e messe in quarantena: è accaduto nei giorni scorsi a Pizzighettone, comune in cui si sono celebrate le nozze. Due le persone risultate positive ai tamponi, fatti un paio di giorni fa, mentre una terza è in corso di accertamento.

Una vicenda, ha spiegato il dottor Luigi Vezzosi, dirigente medico dell’Uos Prevenzione Malattie Infettive dell’Ats ValPadana, che ha visto coinvolto anche il territorio lodigiano, dove si è svolto il successivo ricevimento. La maggior parte degli invitati è infatti residente in quella zona (una trentina i lodigiani messi in quarantena), e questo ha comportato la necessità di un lavoro in coordinamento tra le due Ats.

Essendo poi presenti alla cerimonia anche alcuni operatori del Comune, l’Ats ha proceduto con un tampone di screening in via precauzionale. I prossimi passaggi saranno quelli di genotipizzare i tamponi positivi, al fine di scoprire se si tratti o meno di qualche variante. lb

