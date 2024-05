Sono approdati a Cremona il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori insieme all’assessore alla casa del Comune di Milano Pier Maran, entrambi candidati per le elezioni europee, per incontrare il candidato sindaco, Andrea Virgilio e i sostenitori del Pd, nella sala Maffei della Camera di Commercio.

A preoccupare, ha sottolineato Gori, è “la deriva a destra della politica europea”. Ma è anche necessario mettersi al lavoro su una serie di fronti. A partire dal cambiamento climatico. “Serve un cambiamento non più rinviabile per fare si che le attività agricole impattino meno sull’ambiente” ha detto. Ma è anche necessario “un accompagnamento economico delle aziende nella transizione ecologica, affinché non ci siano perdite economiche”.

Sul fronte delle infrastrutture, invece, la Lombardia “necessita di una riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie”. Ma per queste partite servono “flussi di investimenti che ora l’Europa non ha. Abbiamo a che fare con un bilancio che è l’1% della ricchezza prodotta nei 27 paesi. Ed è poco”.

Insomma, per il candidato è necessario investire maggiormente sull’Europa. Così come è importante che la salute “diventi una tematica di competenza europea. L’idea è di fare nascere una nuova commissione che si occupi di sanità”.

Insomma, si vuole “un po’ meno stato nazionale e più contatto diretto tra Europa e territori: questo può aiutare nei momento di crisi” ha evidenziato Maran.

“Un’Europa che dialoga coi territori ci aiuta ad affrontare meglio le questioni che ci riguardano. Come ad esempio il tema dell’aria: trovare una soluzione è nostro interesse. E va trovata con cittadini, imprese e agricoltori. Serve una progettualità”.

Dunque servono richieste specifiche all’Europa: “In pianura padana abbiamo un 20% di auto in più della media europea. E il 95% della colpa è della Regione. L’Europa può essere di supporto, soprattutto se si pensa che l’evoluzione green non significa solo cambiare auto, ma avere più servizi di trasporto pubblico locale”.

Senza dimenticare il tema del trasporto merci: “La pianura padana si sta trasformando in una piattaforma logistica” ha evidenziato Maran. “E su quello bisogna lavorare, su come trasportare le merci. Sono questioni che non riusciamo più ad affrontare a livello locale e nazionale. Abbiamo bisogno di costruire una Europa che ascolti le esigenze territoriali”.

I due candidati non hanno mancato di mostrare il proprio sostegno al candidato sindaco Virgilio. “Un amministratore capace, con cui ho lavorato in questi anni. Ed è importante lavorare nel solco della continuità” ha detto Gori.

“La sfida che avete a Cremona è importantissima non solo per voi ma per tutta la comunità del Pd” ha aggiunto Maran. “Siamo con voi, e sappiamo che la sfida è tosta”. lb

© Riproduzione riservata