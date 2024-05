E’ approdato anche a Cremona, nel tardo pomeriggio di martedì, il “villaggio Ciocca”, per la promozione della ricandidatura di Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega. Un momento di condivisione con gli elettori a base di prodotti gastronomici tipici del territorio, davanti alla locanda Circus.

Ciocca, già noto per le sue forti prese di posizione contro i vertici delle istituzioni europee, ha voluto così mostrare per l’ennesima volta il suo “cartellino rosso” alla Ue, che considera “nemica del made in Italy, delle famiglie e delle imprese”.

