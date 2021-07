Tanti piccoli grandi particolari hanno permesso all’Italia di vincere l’Europeo. Alcuni di questi particolari sono stati raccontati nel documentario Rai “Sogno azzurro. La strada per Wembley”. Non è passato inosservato, venendo ripreso in queste ore da tutti i media nazionali, il discorso motivazionale letto alla squadra durante la cena prima della finale dal cremonese Gianluca Vialli, capo delegazione della Nazionale. Vialli ha letto agli Azzurri un discorso pronunciato dal Presidente americano Teddy Roosevelt nel 1910 all’Università Sorbona di Parigi. Un discorso da brividi, per chi legge e per chi ascolta.

Il servizio di Mauro Maffezzoni

