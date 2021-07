La storia Infinita della Colonia Felina di via Bissolati continua, sembra che il comune e l’assessore Pasquali siano fermamente decisi a “far dimenticare” la situazione all’opinione pubblica continuando a non trovare soluzioni.

Tante promesse ma pochi fatti concreti.

Anche nella Commissione di Vigilanza, indetta giovedì 8 Luglio non è emerso niente di concreto. Si è parlato di 50mila Euro destinati alla realizzazione delle recinzioni per il gattile sotto la tangenziale e di come questi non saranno comunque sufficienti.

Lo stesso Direttore del Dipartimento Veterinario della Ats Val Padana, Dott. Maurilio Giorgi dichiara che “l’ATS non ha esaminato altre soluzioni poiché non ne sono state sottoposte” e che “il parere definitivo potrà essere espresso solo quando sarà possibile esaminare l’intervento complessivo”.

Nella stessa commissione di Vigilanza del Comune abbiamo chiesto di poter esaminare tale progetto. E a questo punto, la domanda sorge spontanea: Esiste un progetto o ci stanno prendendo in giro?

I Cittadini di Cremona in insieme a noi chiedono risposte concrete e non risposte alla supercazzola (come direbbe Tognazzi).

La Pasquali ci ha accusato di ripetere continuamente le stesse domande. E’ vero e continueremo a farlo finché non ci darà delle risposte serie. Stiamo aspettando di vedere il progetto di questo “gattile” come promesso così come stiamo aspettando di vedere il progetto della viabilità del rondò dell’Ipercoop (come promesso).

Caro assessore, è vero, continuiamo a chiedere sempre le stesse cose.

© Riproduzione riservata