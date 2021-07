Spari e un rocambolesco inseguimento ieri mattina in una laterale di Brescia, dove un’auto ha speronato quella dei carabinieri, per poi darsi alla fuga. Tutto è iniziato nel corso della mattinata, quando diversi tentativi di furto sono stati segnalati alle forze dell’ordine, da parte di una banda, probabilmente di nomadi, che spacciandosi per poliziotti cercavano di entrare nelle case, soprattutto di persone anziane.

Episodi simili, tutti tentativi non andati a segno, si sono verificati in città, ma anche in zona Battaglione, a Castelvetro Piacentino e in altri comuni limitrofi. L’ultimo tentativo, in ordine di tempo, si è verificato a Cicognolo, ma anche in questo caso i residenti non si sono fidati, e hanno immediatamente allertato i Carabinieri.

Ne è scaturito un inseguimento, conclusosi in via Bonizone, dove i malviventi hanno trovato una strada chiusa. La pattuglia dei Carabinieri si è quindi messa di traverso per bloccar loro la strada, ma questi hanno pensato bene di speronare due volte la vettura per riuscire a passare, tentando anche di investire un militare che si era messo in mezzo per fermarli, sparando anche agli pneumatici dell’auto in fuga.

Ora sono in corso le ricerche, per cercare di rintracciare la vettura, che probabilmente porta i segni dell’impatto con quella dell’Arma.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata