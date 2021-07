In casa Cremonese è il giorno della presentazione di Leonardo Sernicola, difensore esterno (ma all’occorrenza anche centrale) di proprietà del Sassuolo, ma che nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Spal e il cui idolo è Paolo Maldini. “E’ un ragazzo – ha spiegato il ds Simone Giacchetta – che abbiamo cercato con grande volontà perché riveste i valori tecnici e morali di cui la Cremonese ha bisogno”.

Sernicola, classe 1997, “appartiene all’area green” e con “il suo potenziale, il suo carattere di grande lavoratore e la consapevolezza nei propri mezzi può raggiungere una prospettiva importante”. “Leonardo – ha aggiunto il ds – ha fatto tanti sacrifici per arrivare fino al Sassuolo e alle diverse esperienze in Serie B: è un ragazzo giovane che però conosce bene la categoria e che ritiene la Cremonese importante per la sua crescita”.

“Le prime impressioni – ha detto il neo girigiorosso – sono molto positive, anche al Centro Sportivo si può lavorare molto bene. Lo staff è stato subito molto disponibile e il mister è preparatissimo. Anche i compagni mi hanno accolto bene, sono un gruppo solido e sono sicuro che faremo una grande annata”.

QUI su CremonaSport l’articolo completo

© Riproduzione riservata