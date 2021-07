Mentre prosegue il lavoro al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, la Cremonese mette a segno un nuovo colpo. Si tratta di Leonardo Sernicola, terzino sinistro di proprietà del Sassuolo molto duttile, capace di agire anche da difensore centrale e da terzino destro. Nell’ultima stagione, Sernicola ha vestito la maglia della Spal raccogliendo 29 presenze in campionato e 5 in Coppa Italia.

Il difensore classe 1997 arriva a Cremona con la formula del prestito. Sernicola è cresciuto nel settore giovanile della Ternana, club con il quale ha esordito in Serie B, successivamente ha giocato anche a Fondi e Matera. Entrato in orbita Sassuolo, ha collezionato una presenza in Serie A (il 26 maggio 2019 nella gara vinta dai neroverdi con l’Atalanta) e maturato esperienze con Virtus Entella, Ascoli e appunto Spal. Nel suo palmares anche il 3° posto ai Mondiali Under 20 in Corea del Sud (2017)

Sul fronte uscite, nel frattempo, il giovane Luca Schirone si è accasato in prestito all’Hellas Verona, come ha confermato lo stesso club grigiorosso.

