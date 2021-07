Padania Acque ha presentato il progetto di ammodernamento e potenziamento dell’impianto di depurazione della frazione di Persichello al fine di adeguarlo agli attuali standard impiantistici e di controllo del processo. L’importo globale delle opere, inserito nel Piano degli interventi 2020-2023 del Piano d’Ambito della Provincia di Cremona, ammonta a 845.000 euro e beneficia di un contributo a fondo perduto regionale di 450.000 euro.

Parte degli interventi sarà finalizzata al potenziamento della capacità di trattamento delle acque reflue, a beneficio di tutti i cittadini: l’attuale potenzialità di 1300 A.E. (Abitanti Equivalenti) verrà incrementata a 2200 A.E. per riuscire a coprire il carico di inquinante reale stimato a circa 2150 A.E.

Il progetto prevede inoltre interventi di ammodernamento e manutenzione delle strutture esistenti che, sebbene ancora utilizzabili, necessitano di un revamping: la sezione di grigliatura grossolana subirà un intervento di adeguamento, la linea biologica esistente verrà suddivisa in due sub-linee e verranno inseriti un’unità di dissabbiatura e un nuovo ripartitore/sfioratore delle portate, quest’ultimo con lo scopo di equilibrare il carico in ingresso alle due semi-linee biologiche e, in caso di pioggia, sfiorare le portate eccedenti la portata massima.

Il carroponte del bacino di sedimentazione sarà oggetto di manutenzione ordinaria e verranno ripristinate le utilities a corredo, al fine di recuperare la piena funzionalità delle stesse. Inoltre, si procederà con l’installazione di nuove pompe e la riconversione di alcune strutture già esistenti. Anche l’accesso all’impianto sarà interessato dai lavori di ammodernamento, con il rifacimento dello stesso, previa demolizione delle parti esistenti in stato di degrado.

© Riproduzione riservata