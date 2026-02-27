"Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve": concerto al Ponchielli in ottobre

Continua a crescere l’attesa per Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, il nuovo emozionante viaggio musicale di Fiorella Mannoia attraverso i repertori e i brani più amati di Fossati e De André, che farà tappa al Teatro Ponchielli di Cremona lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 21, grazie a Caos Organizzazione Spettacoli.

A grande richiesta, infatti, al tour si aggiungono nuove date estive e vengono annunciati i primi concerti indoor che porteranno l’artista nei teatri in autunno, fra cui l’appuntamento per lunedì 19 ottobre 2026 al Teatro Ponchielli di Cremona.

Una tournée che prende vita nel trentennale di “Anime Salve”, pietra miliare della musica italiana e ultimo lascito creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e pubblicato nel 1996.

Dal ricordo dei brani indimenticabili di quell’album – insignito della Targa Tenco – ai successi più amati e già intrecciati al repertorio e al cuore di Fiorella, fino a nuove interpretazioni di capolavori dei due maestri, Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve è un omaggio sentito e profondo a un’eredità artistica e culturale che continua a risuonare nel cuore di intere generazioni.

