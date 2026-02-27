Orientamento professionale: la Polizia di Stato si presenta agli studenti del Torriani

Questa mattina la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi Informatica e Chimica dell’Iis Torriani per un’importante attività di orientamento professionale.

L’iniziativa, accolta con grande interesse da parte degli studenti e del corpo docente, ha visto la partecipazione di operatori specializzati che hanno illustrato i numerosi ambiti di intervento in cui la Polizia di Stato opera quotidianamente al servizio dei cittadini.

Durante l’incontro sono stati approfonditi, in particolare, i compiti e le competenze della Polizia Scientifica, con focus sulle attività di analisi tecnico-scientifica svolte nei laboratori e sulle moderne tecnologie impiegate nelle indagini, e della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, impegnata nella prevenzione e nel contrasto dei reati informatici e nella tutela delle infrastrutture digitali.

I relatori hanno inoltre offerto una panoramica completa sugli altri settori di intervento dell’Amministrazione, illustrando percorsi di carriera, modalità di accesso ai concorsi e opportunità di specializzazione. Particolare attenzione è stata dedicata alle competenze tecnico-scientifiche richieste oggi, che rendono gli indirizzi di studio informatico e chimico particolarmente coerenti con alcune delle professionalità più innovative presenti all’interno della Polizia di Stato.

L’incontro si è rivelato un’ottima occasione per avvicinare i giovani a realtà professionali talvolta poco conosciute, ma di grande rilevanza sociale, stimolando curiosità, domande e riflessioni sul proprio futuro formativo e lavorativo.

© Riproduzione riservata