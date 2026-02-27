Ultime News

Elezioni amministrative: salvo sorprese, comuni al voto il 24 e 25 maggio

di Andrea Colla

In provincia di Cremona, 5 i comuni al voto. Prosegue il "valzer" delle candidature

I comuni al voto per le elezioni amministrative

Si attende solo l’ufficialità, ma le elezioni amministrative 2026 dovrebbero tenersi tra domenica 24 e lunedì 25 maggio.
A dirlo, con una comunicazione al Consiglio dei Ministri di alcuni giorni fa, il capo del dicastero degli affari interni Matteo Piantedosi.

In provincia di Cremona, sono 5 i Comuni al voto: si tratta di Soncino, Persico Dosimo, Corte de’ Frati, Rivolta d’Adda e Volongo (questi ultimi ad elezioni anticipate per commissariamento).
A questi si aggiunge Viadana, sempre sul territorio seppur in provincia di Mantova.
Prosegue sul territorio il valzer delle candidature, con liste – civiche e politiche – che stanno via via andando a formarsi.

