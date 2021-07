Servirà solo per accedere (rimanendovi) agli ambienti al chiuso il Green Pass nelle Canottieri cremonesi. Il controllo è obbligatorio per palestre, palazzetto, sale ricreative e per bar e ristoranti, ma solo se si consuma al tavolo da seduti all’interno del locale. Questo non si applicherà invece agli spogliatoi, per cui continueranno a valere i protocolli sanitari già in vigore. A chiarire le modalità di accesso agli impianti cremonesi è stata, attraverso una nota, l’Associazione delle Canottieri.

Queste, dunque, le limitazioni, in zona bianca, previste a partire dal 6 agosto. Il Green Pass, inoltre, è da considerarsi valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino. Nessun documento pertanto per accedere alle strutture all’aperto, ma anche per utilizzare i campi delle varie attività sportive, anche quelle sul fiume e anche per quanto riguarda i giochi per i bambini.

