L’oro di Valentina Rodini resterà nella storia di Cremona: a dirlo è il sindaco Gianluca Galimberti, che in un video ringrazia la campionessa di canottaggio, “un esempio per tutti noi e per i giovani, di dedizione, di passione e di impegno”. Tanto che quando ritornerà in città verrà festeggiata come si deve: questa la promessa del primo cittadino, che con la voce rotta dall’emozione commenta una vittoria che rimarrà negli annali.

“E’ un fatto storico per la nostra città e un onore straordinario. Ci hai fatto un regalo pazzesco”. Galimberti ha ringraziato anche la società Bissolati, “che sforna campioni”, e la famiglia di Valentina, “ma anche tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo risultato straordinario”. lb

