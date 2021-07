Ritorno degli studenti in presenza anche in università, ma con il green pass: questo è emerso dall’incontro dell’unità di crisi per l’emergenza Covid di Regione Lombardia e il comitato che riunisce i rettori. Una scelta che però dovrà passare da un provvedimento del Governo. L’intervista a Gianni Ferretti, prorettore del Politecnico di Cremona.

Il servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata