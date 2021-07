Tragico incidente nel tardo pomeriggio di sabato all’altezza di Monticelli d’Ongina, lungo la Padana Inferiore, dove un uomo di 44 anni ha perso la vita. Erano circa le 18.50 quando l’uomo, alla guida della sua Fiat Panda, ha tamponato con violenza un’auto ferma per svoltare a sinistra.

Sul posto i soccorritori del 118, insieme ai Vigili del Fuoco, ma l’uomo, residente a Caorso, era già morto, sul colpo. L’altro conducente è stato invece trasportato in ospedale per controlli, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. I rilievi del caso sono affidati ai Carabinieri.

