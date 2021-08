“Vacciniamoci, è importante per poter tornare a vivere i luoghi della cultura in modo normale”: l’appello arriva dal sovrintendente del teatro, Andrea Cigni, che ricorda come, per accedere alle sale, sarà indispensabile essere muniti di Green pass.

Per gli spettacoli di prosa, musica, danza, opera, dal 6 agosto la carta verde diventerà infatti indispensabile, come previsto dal Decreto recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Decreto che proroga fino al 31 dicembre lo stato di emergenza e che ribadisce le regole del distanziamento di un metro e della capienza massima del 25% al chiuso e del 50% all’aperto.

“Invito tutti i cittadini a vaccinarsi, per godere di una stagione ricca di eventi e di cultura” ha detto Cigni. “Ora possiamo tornare a vivere normalmente quel momento culturale che ci è stato a lungo negato”.

