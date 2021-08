Aggressione sull’autobus a Pieve San Giacomo, dove un passeggero si è scagliato contro il conducente del pullman. Erano circa le 12.30 quando si è verificato l’episodio, per cause ancora da accertare. Una discussione degenerata poi in modo violento, durante la quale è stato l’autista ad avere la peggio.

Sul posto è intervenuto il 118, che si è occupato di medicare l’uomo sul posto, insieme ai Carabinieri di Cremona, che hanno provveduto a verificare la dinamica dei fatti.

