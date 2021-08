Come c’era da aspettarsi, il Comune ha prorogato fino al 31 agosto l’ordinanza dello scorso giugno che vieta la vendita e l’introduzione di bevande in contenitori di vetro e lattine in centro storico, nell’area compresa tra largo Boccaccino, piazza del Comune, piazza Stradivari, piazza della Pace, via Baldesio, via Monteverdi, piazza Roma e via Guarneri del Gesù. In tutta quest’area niente vetro da asporto, ma solo bicchieri in carta o plastica, dalle ore 20 e fino alle 2 del mattino. Analogo divieto c’è per i distributori automatici mentre il supermercato Carrefour aperto h24 non potrà vendere bevande in vetro o in lattina dalle 21 alle 2.

Restano risparmiate dal divieto le aree esterne dei locali pubblici compresi in questa zona.

Il provvedimento era stato preso a inizio giugno dal comitato per l’ordine e la sicurezza convocato dalla Prefettura a seguito anche di un episodio particolare di aggressione verbale e lancio di bottiglie verso una pattuglia della Polizia Locale in via Monteverdi.

