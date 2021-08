L’innalzamento del livello del fiume Po, dovuto al fatto che nelle scorse ore sono state aperte le chiuse dell’Adda e di altri fiumi lungo l’asta, ha provocato qualche problema nella zona delle società canottieri, dove alcuni tronchi e rami si sono incastrati nelle zattere a cui vengono ormeggiate le imbarcazioni. Tanto che sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Cremona, che hanno provveduto a liberare gli ormeggi e a ripristinare la situazione.

Ma la corrente del fiume continua a trascinare a valle materiale di vario genere e non è escluso che il problema si possa ripresentare. Senza contare il fatto che numerose ramaglie si sono incagliate, per l’ennesima volta, sotto i piloni del ponte in ferro: una situazione potenzialmente pericolosa, sia per chi solca il fiume con le barche, sia perché i detriti vanno a rovinare ulteriormente i basamenti. lb

