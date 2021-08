Festa alla ex Capannina di Cremona nella serata di giovedì per i campioni del canottaggio Cremonese Valentina Rodini, oro olimpico a Tokyo 2020 e Giacomo Gentili.

Per l’occasione erano presenti i campioni attuali e del passato del remo, tra cui anche la compagna di barca di Rodini, Federica Cesarini. Ma erano presenti anche il sindaco Gianluca Galimberti e l’assessore allo sport Luca Zanacchi, che hanno portato i loro omaggi agli atleti cremonesi da parte di tutta la giunta comunale. In questo ambito hanno annunciato che il 6 settembre si terrà una seduta speciale del Consiglio comunale durante la quale verranno accolti i tre atleti. Inoltre verrà organizzata una festa in piazza del Comune affinché possano essere festeggiati da tutta la città.

Durante la serata le realtà sportive della città Us Cremonese e Vanoli Cremona hanno omaggiato gli atleti, poi si è lasciato spazio al talk, durante al quale gli atleti hanno risposto alle domande del pubblico. Valentina ha detto che per lei festeggiare nella sua città è una cosa bellissima, mentre Giacomo ha aggiunto che la medaglia dell’amica la sente un po’ come fosse sua. Ma ha anche detto che sta già guardando avanti, verso Parigi.

Lorenzo Scaratti

