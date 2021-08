Ieri mattina, 4 agosto, i carabinieri di Pandino hanno arrestato una 32enne cremasca per atti persecutori; la donna si trova ora ai domiciliari.

La vicenda è iniziata nel 2019, quando la giovane aveva riallacciato i rapporti con una sua ex insegnante. Pian piano il rapporto con lei era diventato sempre più morboso e ossessivo: la giovane lasciava biglietti e piccoli regali, facendosi trovare davanti all’abitazione della vittima o sul luogo di lavoro della vittima. Nonostante le ripetute richieste della professoressa di essere lasciata in pace, la 32enne non demordeva.

L’insegnante ha quindi chiesto aiuto alle forze dell’ordine, che hanno avviato una serie di accertamenti. La morbosità della giovane probabilmente affonda le sue origini in un trascorso familiare nel quale sono state molte le carenze affettive che l’hanno portata a vedere, nell’ex insegnante, una figura materna.

