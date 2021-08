Un edificio di sei piani in via Riglio a Cremona è il primo dei dieci molini che Ocrim realizzerà nella zona del porta canale. Il Milling Hub dell’azienda cremonese leader nella lavorazione del grano per la produzione di farine ha così preso vita. Un impianto per la macinazione del grano duro per produrre semola per pastifici, realizzato in collaborazione con Bonifiche Ferraresi, che si occupa della coltivazione della materia prima. La sua capacità di lavorazione è pari a 150 tonnellate al giorno, l’equivalente di cinque camion. Un progetto che nasce tre anni fa e rappresenta un unicum nazionale.

Tra i punti forti dell’impianto cremonese, come evidenzia Alberto Antolini, amministratore delegato, cis ono “la capacità di tracciabilità del prodotto”, ma anche “il controllo dell’orgine della filiera, per garantire la sicurezza del consumatore, sia come pastificio che come vero e proprio consumatore finale”. Di fondamentale importanza anche “l’alta innovazione tecnologica”.

Un altro aspetto importante del progetto, è la possibilità di “utilizzare le sdtrutture come luogo di formazione del personale” aggiunge Marco Galli, responsabile tecnologia. “Vogliamo crescere sia come azienda che come persone, per continuare questa avventura che è l’Ocrim”.

Simone Bacchetta

