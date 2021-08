Nella casse di Aem arriveranno 4 milioni e mezzo dal Comune di Cremona ottenuti da fondi regionali e statali, cifra che servirà per tutta una serie di opere. Il budget è stato approvato nella Giunta di mercoledi. In particolare gli interventi maggiori riguarderanno il ripristino del Cavo Cerca in via dell’Annona, ma soprattutto la messa in sicurezza di tutta la tangenziale, nei tratti in cui mancano le barriere centrali, oltre a quella del cavalcavia della tangenziale all’incrocio di via Bergamo, visibilmente ammalorato, con crepe e supporti metallici visibili che ora sarà definitivamente sistemato. Queste sono tra le opere più importanti. Ma questo tesoretto servirà anche, tra l’altro, alla manutenzione straordinaria delle strade e del verde, alla manutenzione dei cimiteri e al controllo dell’illuminazione pubblica.

Silvia Galli

