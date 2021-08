Sono 21 i nuovi positivi al Covid in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore, 637 in Lombardia con 36.111 tamponi effettuati. Sale a 33.838 il numero di vittime dall’inizio della pandemia, una in più di ieri.

Rimane invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (35) mentre i ricoverati in altri reparti sono 276.

I nuovi casi per provincia: Milano 192 contagi, Brescia 79, Varese 123, Monza 26, Como 23, Bergamo 42, Pavia 16, Mantova 53, Cremona 21, Lecco 16, Lodi 7 e Sondrio 4.

