Sono 873 le persone a elevatissimo rischio di salute in caso di ondate di calore, in provincia di Cremona, e altre 3.656 quelle ad alto rischio (4.529 in tutto): numeri elaborati nell’ambito del Piano Estate Sicura 2021 da Ats ValPadana in vista delle nuove ondate di calore previste per la prossima settimana. Ciò significa che ogni medico ha in media 18 pazienti a rischio alto o molto alto in carico, quasi tutti dagli 80 anni in su.

Vi sono poi altri 35.287 persone a rischio medio e 6.655 a rischio basso, per un totale complessivo di 46.471 persone che con il forte caldo potrebbero accusare malori.

Le persone più a rischio di complicanze sono gli anziani, soprattutto quando affetti da malattie croniche o in uno stato di ridotta mobilità, fino alla non autosufficienza. Ma a rischio sono anche i neonati e i bambini, le donne in gravidanza, le persone con disturbi psichici, le persone, anche giovani, che fanno esercizio fisico o svolgono un lavoro intenso all’aria aperta, le persone con condizioni socio-economiche disagiate.

Tra le variabili da considerare, la presenza o meno di rete di supporto, ossia qualcuno che si possa prendere cura di loro, ma anche eventuali condizioni di isolamento o solitudine. Fattori di rischio non meno importanti, sono le caratteristiche ambientali, l’esposizione ad inquinamenti atmosferici e le caratteristiche specifiche delle abitazioni.

