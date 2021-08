Sono 13 i nuovi casi positivi di Covid in provincia di Cremona, mentre sono 200 in Lombardia, a fronte di 10.975 tamponi effettuati, con un indice di positività pari all’1,8%. Calano i ricoverati (-1), che si portano a 275, ma aumentano di due unità i pazienti in terapia intensiva (37). Nelle ultime 24 ore si è registrata un’altra vittima, quindi il numero complessivo di decessi dovuti al Covid sale a 33.839.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 69 di cui 29 a Milano città;

Bergamo: 10;

Brescia: 13;

Como: 12;

Cremona: 13;

Lecco: 5;

Lodi: 0;

Mantova: 14;

Monza e Brianza: 5;

Pavia: 4;

Sondrio: 7;

Varese: 38.

