Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 luglio 2021 è stata nominata Consigliera di Parità della Provincia di Cremona l’avvocato Cristina Pugnoli che, formatasi professionalmente a Milano, dal gennaio 2010 esercita presso il proprio studio di Cremona, occupandosi prevalentemente di Diritto del Lavoro e di Diritto Penale.

L’avvocato Cristina Pugnoli, oggi divenuta cassazionista, ha conseguito – dopo la laurea – un diploma biennale di specializzazione in Professioni Legali, un dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, nonché un master di II livello su “La lingua del diritto” e ha partecipato ad un corso biennale di alta formazione in diritto del lavoro e della previdenza sociale ed in diritto penale.

Dal 2009 collabora con la cattedra di diritto del Lavoro del dipartimento di scienze economico – aziendali e diritto per l’economia dell’Università degli Studi Milano Bicocca e attualmente ricopre l’incarico di docente universitario a contratto per il medesimo insegnamento.

L’Ufficio della Consigliera di Parità è ubicato presso la Provincia di Cremona – Settore Lavoro e Formazione, Piazza Stradivari n. 5 26100 Cremona. Tel: 0372.406620. Indirizzo e-mail: consiglieraparita@provincia.cremona.it. La Consigliera di Parità riceve solo su appuntamento.

