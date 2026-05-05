“Qual è lo stato di salute della nostra sanità? E come possiamo garantire che i principi di uguaglianza e solidarietà rimangano le fondamenta del sistema di cura?” Queste sono le domande al centro della presentazione del libro “Uguaglianza e Solidarietà in Sanità”, scritto da Alberto Gigliotti, che si terrà venerdì 8 maggio alle ore 18:30 a Spazio Comune (P.zza Stradivari 7).

L’evento, organizzato da Avanti PSI CREMONA, si propone come un momento di confronto cruciale per la cittadinanza, le istituzioni e i professionisti del settore, in un’epoca di grandi trasformazioni e sfide per il diritto alla salute. L’incontro vedrà la partecipazione di Diego Rufo, Segretario PSI Cremona; Silvia Coppetti, Presidente dell’Associazione “Il cuore della città”; Riccardo Merli, Consigliere Comunale di “Fare Nuova Cremona Attiva”; Roberto Mariani, Presidente della Provincia di Cremona; Lorenzo Cinquepalmi, Segretario Regionale PSI Lombardia.

Il dibattito sarà arricchito dal dialogo diretto con l’autore, Alberto Gigliotti, moderato dal giornalista Ilario Grazioso, che approfondirà le tesi del libro e le possibili soluzioni per una sanità più equa e accessibile.

La cittadinanza è invitata a partecipare per contribuire a un dialogo necessario sul futuro del nostro welfare e sulla tutela di un bene comune essenziale.

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