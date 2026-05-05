Alpha League: al torneo di calcio delle scuole superiori italiane anche la Youth Cremona

C’è anche Cremona tra le 20 squadre che parteciperanno alla prima edizione dell’Alpha League, competizione di calcio a 11 dedicata alle scuole superiori italiane e organizzata in collaborazione tra il Centro Sportivo Italiano (CSI) e l’Organizzazione Nazionale Sport Studentesco, con il supporto della Lega Serie A. Ogni squadra rappresenterà un club professionistico della massima serie italiana.

La formazione cittadina, la Youth Cremona, fa riferimento all’associazione “Amici del Torriani” e corrisponderà all’U.S. Cremonese con una rosa composta dai migliori giocatori delle scuole cittadine, tra cui il Mattei di Fiorenzuola d’Arda.

Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, la formazione cremonese si allenerà in vista del primo match, fissato per il 17 maggio al Viola Park di Firenze. Il torneo sarà itinerante nelle varie città italiane e in alcuni dei luoghi più iconici del calcio italiano: dal JTC di Vinovo fino al prato di San Siro, con la finale durante il Festival della Serie A al Tardini di Parma.

Un’altra peculiarità della manifestazione è la regola facoltativa di inserire in panchina, per ciascuna squadra, una figura denominata “Icon“: un ex giocatore di Serie A legato alla città o al club rappresentato dalla scuola, che ricopre il ruolo di allenatore o componente dello staff tecnico.

Il CSI fornirà direttori di gara e assistenti ufficiali per tutte le partite, oltre alla copertura assicurativa e al supporto nelle relazioni con enti locali, club e impianti sportivi.

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