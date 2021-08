Raccogliere il plasma da convalescenti di Covid per utilizzarlo nella produzione di medicinali plasma derivati, in particolare la produzione di Immunoglobuline specifiche per la cura del Covid-19: questo il contenuto della convenzione sottoscritta dall’Asst di Cremona con Areu, nell’ambiro del progetto europeo “Grant agreement for an action under support instrument (ESI) agreement number – PPPA-ECI-CCP-2020-SI2.839208”.

Progetto per il quale la Lombardia ha ricevuto uno stanziamento europeo pari a 2.245.054 euro, che ovviamente riguarda una molteplicità di strutture ospedaliere. Nell’ambito della convenzione, vi sono diversai obiettivi, tra cui la raccolta di un certo numero di unità di plasma, il miglioramento dei processi di raccolta, ma anche l’ampliamento della capacità di stoccaggio delle unità di plasmaferesi anche in previsione dell’eventuale fornitura di plasma CCP come materia prima aggiuntiva per la produzione di medicinali plasma derivati, in particolare, quando autorizzata, la produzione di Immunoglobuline specifiche anti-SARS-CoV-2.

L’azione è volta a creare un elenco di donatori, ad aumentare la raccolta di CCP anche attraverso una maggiore efficienza nell’utilizzo delle macchine per la plasmaferesi già disponibili, a eseguire test per la qualificazione biologica del plasma, tra cui i test sieroimmunlogici per il dosaggio degli anticorpi anti-SARS-CoV-2 su tutte le unità di plasma raccolte nell’ambito del progetto. Tra i risultati che si vogliono ottenere, anche quello di potenziare la disponibilità di apparecchiature per stoccaggio in sicurezza del plasma raccolto nell’ambito del progetto.

Laura Bosio

