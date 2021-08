Sette nuovi casi di contagio da Covid 19 quelli rilevati oggi in provincia di Cremona, mentre in Lombardia i nuovi casi sono 374 su 32.997 tamponi effettuati, l’1,1% (ieri l’incidenza era invece del 2,3%). Scendono di una unità i ricoveri in terapia intensiva (ora 39) e aumentano di 9 quelli nei reparti ordinari (320).

Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi casi sono 5.237 su 238.073 tamponi processati, con un tasso di positività che scende al 2,2 per cento rispetto al 4,9% di ieri. Sono 423 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, ìn aumento di 19 unità rispetto a ieri. Incremento di 138 persone nei reparti ordinari rispetto a ieri.

© Riproduzione riservata