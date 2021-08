Sul taglio dei tigli in via Adda si alza la preoccupazione del consigliere regionale Marco degli Angeli, che sta preparando un’interrogazione per capire se il provvedimento del Comune di Cremona sia conforme alle normative regionali.

Il precedente è quello del Comune di Crema, dove tra il 2018 e il 2019, vennero abbattuti gli alberi in via Bacchetta: in quel caso, sottolinea Degli Angeli, “l’esame paesistico del progetto era stato redatto, ma in modo non conforme alla Delibera Regionale DGR 11045/2002 e tra l’altro senza passare per la Commissione Paesaggistica di Regione”.

“È mia intenzione depositare un’interrogazione scritta rivolta alla giunta – spiega il consigliere – con l’obiettivo di comprendere se il Comune abbia operato come da programma, nel rispetto delle normative vigenti”.

“Stando a quanto il comune di Cremona riferisce – afferma Degli Angeli – ci sarebbero circa 130 alberi a rischio di caduta: l’analisi è stata effettuata nell’ottobre del 2020 e consegnata al Comune solo recentemente.

Stando alle testimonianze di numerosi cittadini gli alberi di via Adda si presentano tuttavia rigogliosi e in apparente buona salute. Gli alberi andrebbero poi abbattuti tenendo conto del periodo di riproduzione e di nidificazione di numerose specie di uccelli, ossia tra ottobre e novembre”, aggiune degli Angeli, che conclude: “Soprattutto considerando l’importanza degli alberi in una città (la loro presenza abbassa le temperature fino a 15° e combatte l’inquinamento atmosferico) resterebbe da chiarire se non sia possibile curare i numerosi alberi anziché favorire l’abbattimento, oltretutto in un periodo non adatto e, soprattutto, se siano stati rispettati i vincoli paesisitci e fatti gli opportuni passaggi in commissione Ambiente, se necessari, nel rispetto della normativa

regionale vigente”. gb

