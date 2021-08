Come annunciato, sono iniziati oggi gli abbattimenti dei primi tigli di via Adda considerati dalle perizie commissionate dal Comune a rischio cedimento. La ditta incaricata da Aem, in mattinata ha proceduto nel primo tratto della strada, chiusa al traffico sul versante di viale Po. A seguire alti tagli sono previsti nella parte più interna della via.

I tigli di via Adda sono molto fitti ed è questa, secondo gli esperti, una delle cause di maggiore rischio per la stabilità delle piante. Come assicurato dal Comune, tutte le piante tagliate verranno ripiantate; se non sarà possibile farlo, con altre essenze più piccole, nella stessa via, verranno realizzati impianti in altre zone della città. Anche le ceppaie verranno rimosse a tempo debito in concomitanza con le nuove piantumazioni. gb

