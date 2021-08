Superato il milione di dosi di vaccino anti Covid somministrate in Ats Valpadana: il dato preciso, aggiornato al 17 agosto, è di 1.002.118 dosi, di cui 304.219, poco più del 30%, nel distretto di Cremona, 176.596, il 17,62% nel distretto di Crema e 521.303 in quello di Mantova.

“Un risultato davvero significativo che è stato possibile conseguire solo grazie alla collaborazione attiva di numerosi soggetti del territorio che sin dalle prime fasi della campagna hanno offerto ampia collaborazione, in una logica di rete a favore di tutto il territorio”, commenta il Direttore Generale dell’ATS, Salvatore Mannino.

226.568 dosi nel distretto di Cremona sono state di vaccino Pfizer, seguite, come quantità, da Astrazeneca, 46.931 e a grande distanza da Moderna (24.368) e Johnson (6.352).

“La campagna prosegue con determinazione”, dichiara ancora il Direttore Generale. “Prevediamo un ulteriore incremento nelle prossime settimane, in vista della riapertura delle scuole e della ripresa ordinaria delle attività”.

ATS rinnova quindi l’invito ai cittadini che non si sono ancora vaccinati, di aderire alla campagna, prenotando l’appuntamento presso i Centri Vaccinali. Vi è infatti ampia disponibilità di posti liberi per la prima dose, anche il giorno successivo.

Si invitano coloro che avessero ancora dubbi o incertezze, a rivolgersi al proprio Medico o Pediatra di Famiglia per ricevere le informazioni necessarie, ferma restando in ogni caso la valutazione da parte del medico al momento dell’anamnesi presso il Centro vaccinale.

Le prenotazioni possono essere effettuate attraverso i consueti canali: iscrizione tramite portale al link https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/, portalettere, Postamat, o contattando il numero verde 800.89.45.45.

Si ricorda, inoltre, che la vaccinazione può avvenire con accesso diretto ai Centri Vaccinali per le seguenti categorie:

– cittadini over 60;

– operatori sanitari e sociosanitari;

– insegnanti e personale scolastico, personale amministrativo e docenti universitari.

ORARI DI APERTURA AI CENTRI VACCINALI PROVINCIA DI CREMONA

 Cremona, Centro Vaccinale Cremona Fiera c/o Ca’ de Somenzi, Piazzale Zelioli Lanzini n.1 – tutti i giorni della settimana, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 (tranne il 22/8 chiuso dalle ore 13);

 Casalmaggiore, Centro Vaccinale Covid Casalmaggiore c/o Avis, via Baslenga, – dal lunedì al sabato (tranne Mercoledì), dalle ore 8 alle ore 14. Il mercoledì dalle ore 12 alle ore 18 (sospensione attività sabato 21/8);

 Soresina, Centro Vaccinale Soresina c/o Nuovo Robbiani, Via Inzani n. 4, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00/Sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (sospensione attività fino al 22/8);

 Crema, Centro Vaccinale ex Tribunale, Via Macallè, 11/C dal 19/8 al 20/8 dalle 8.00 alle 13.00 (chiusura il 21-22/8) dal 23/8 al 27/08 dalle 8.00 alle 13.00 (chiusura il 28-29/8) e 30/08 – 31/08 dalle ore 8.00 alle ore 19.00, 1-2-3/9 dalle 8.00 alle 19.00

© Riproduzione riservata