Dopo due stop causati dalla pandemia, torna la “Fèsta dè j òof còt”, celebre manifestazione gastronomica a scopo benefico che si terrà al Bosco ex Parmigiano dal 17 al 19 settembre.

Il 25 aprile 2021 i volontari avevano affidato alla pagina Facebook dell’evento un pensiero che aveva il sapore di una promessa: ‘È il secondo anno che passiamo senza la vostra compagnia, senza code lunghissime fuori dal tendone, senza vino in allegria con amici, torta fritta e uova. Ci mancate, torneremo a baraccare più uniti di prima!’. Ora è giunto il momento di ufficializzare: nel weekend del 17, 18 e 19 settembre torna la “Fèsta dè j òof còt”, tradizionale appuntamento gastronomico a scopo benefico promosso al Bosco ex Parmigiano dall’organizzazione di volontariato per la raccolta fondi in favore della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) sezione Gerre de’ Caprioli.

«I volontari ci sono stati per il Comune nei mesi più difficili, hanno sostenuto anche economicamente le attività dell’amministrazione in accordo con le altre associazioni e abbiamo lavorato bene. Sono contento che quest’anno, sebbene con formula un po’ diversa, si possa organizzare la manifestazione, credo che le persone risponderanno positivamente» ha commentato il sindaco di Gerre de’ Caprioli, Michel Marchi.

In l’occasione della “Fèsta dè j òof còt”, sabato 18 settembre alle 18:30 si terrà inoltre la “Run for LILT”, con il coinvolgimento dell’ASD Triathlon Duathlon Cremona: la corsa non competitiva partirà da piazza Caprioli al Bosco ex Parmigiano per poi snodarsi tra le vie del Parco del Po e del Morbasco. Iniziativa avviata ormai da qualche anno, che unisce i valori dello sport e della solidarietà.

