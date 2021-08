Cremona si prepara ad accogliere la 71esima “Settimana Liturgica Nazionale”, che si svolgerà nella Cattedrale di Santa Maria Assunta dal 23 al 26 agosto con il tema ‘Dove due o tre sono riuniti nel mio nome. Comunità, liturgie e territori’. Quattro mattinate di incontri, durante i quali il luogo di culto sarà accessibile soltanto a chi si è accreditato per l’evento – risultano già oltre 130 iscritti in presenza e 220 per lo streaming sul canale Youtube dedicato, fra religiosi e laici, cremonesi e provenienti da tutta Italia.

Il punto di partenza è una riflessione di Papa Francesco: «Oggi non viviamo un’epoca di cambiamento, quanto un cambiamento d’epoca». Da qui, i relatori si confronteranno su presente e futuro del rito della Messa domenicale. Una sintesi degli incontri della “Settimana Liturgica Nazionale” sarà trasmessa in differita su Cremona1, da martedì 24 a venerdì 27 agosto alle ore 9:30.

Nel servizio di Cremona1, l’intervista a don Daniele Piazzi, Coordinatore Settimana Liturgica Nazionale Cremona.

