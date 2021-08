Un “rave party” in pieno centro, così lo ha definito il presidente del comitato del centro storico di Cremona Paolo Marcenaro, è accaduto nella notte tra sabato e domenica mattina ai giardini pubblici. Il presidente del quartiere ha voluto dare voce dà voce alle lamentele dei residenti, poiché la situazione va avanti da mesi. Non solo sporcizia con rifiuti sparsi un po’ ovunque, ma anche schiamazzi che vanno avanti tutta la notte. “La gente non ce la fa più – ha dichiarato il presidente Marcenaro – c’è un locale che continua la sua attività oltre l’orario di chiusura e non ci sono controlli, è una situazione insostenibile, abbiamo chiesto più volte l’ intervento dell’ amministrazione che però si muove molto lentamente. Chiediamo più rispetto per i residenti”.

Silvia Galli

