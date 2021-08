Periodo estivo quasi terminato e settembre alle porte, sono queste le due tappe che impongono ora al Governo una organizzazione serrata e massiccia in vista del periodo autunnale. A parlare è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che chiede a gran voce di chiudere il discorso smart working per permettere all’Italia di ripartire in sicurezza. Per farlo l’idea è quella di estendere l’obbligo di green pass ad altre categorie, ad esempio la pubblica amministrazione.

Da capire anche come gestire tutta la platea di lavoratori che agiscono in una sorta di vuoto normativo: in alcuni luoghi è obbligatorio per chi vi accede il green pass, ma non lo è per chi lavora.

© Riproduzione riservata