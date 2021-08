Sono 32 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. In regione, a fronte di 39.028 tamponi effettuati, sono 605 i nuovi positivi (1,5%). Calano di due unità i ricoveri in terapia intensiva, ma aumentano di 11 quelli nei reparti ordinari. 5 i decessi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 39.028, totale complessivo: 13.334.324

– i nuovi casi positivi: 605

– in terapia intensiva: 43 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 340 (+11)

– i decessi, totale complessivo: 33.892 (+5)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 173 di cui 63 a Milano città;

Bergamo: 52;

Brescia: 96;

Como: 41;

Cremona: 32;

Lecco: 18;

Lodi: 14;

Mantova: 30;

Monza e Brianza: 44;

Pavia: 34;

Sondrio: 7;

Varese: 34.

Sono 7.548 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto 6.076 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi positivi accertati nel nostro Paese salgono così a 4.502.396. Nell’ultima giornata i morti per Covid sono stati 59, per un totale di 128.914 decessi dall’inizio dell’emergenza di Covid-19 in Italia. Nell’ultima giornata sono stati eseguiti 244.420 test, tra tamponi molecolari e antigenici con il tasso di positività che si attesta al 3,1% (+0,8%). Crescono gli attualmente positivi che sono ora 135.724. I guariti totali invece salgono a 4.237.758 (+7.081 ). La regione con il maggior numero di contagi giornalieri resta la Sicilia con oltre 1.400 contagi.

