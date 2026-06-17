La CER Città di Cremona si presenta alla città venerdì 19 al Politecnico

Dopo mesi di intenso lavoro, durante i quali il CdA ha svolto una nutrita serie di adempimenti burocratici, la Comunità Energetica Rinnovabile della città è pronta a presentarsi alla cittadinanza per farsi conoscere e per presentare quali sono i vantaggi di diventare soci: i vantaggi economici si uniscono alla sostenibilità ambientale e alla solidarietà sociale, contribuendo in modo concreto alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Venerdì 19 giugno alle ore 17.45 nell’Aula Magna della sede di Cremona del Politecnico di Milano in via Bissolati 34, la CER di Cremona si presenterà ufficialmente alla città; durante l’incontro, i relatori che si alterneranno presenteranno che cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile e come funziona, quali vantaggi (economici e non) porta, come si diventa soci e perchè la cittadinanza può essere protagonista di questo progetto, che guarda al futuro energetico della nostra città.

L’incontro è stato organizzato dal CdA della Fondazione Comunità Energetica Rinnovabile di Cremona, in accordo con i 17 soci fondatori, fra i quali il Comune di Cremona e Cremona Solidale, il Politecnico di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 6 Parrocchie cittadine ed un nutrito gruppo di Enti del Terzo Settore, cooperative sociali e associazioni.

«La nascita della Comunità Energetica rappresenta un’importante novità per Cremona e segna un passo per attuare la transizione energetica nel nostro territorio», dichiara il Presidente, Francesco Monterosso. «E’ un progetto che può coinvolgere tutti: famiglie, enti associativi e religiosi, categorie economiche; con la CER non si sta solo proponendo un nuovo modello per abbattere i costi energetici e ridurre concretamente le emissioni inquinanti di CO2.

Si attiva un circuito virtuoso capace di generare nuovo valore sociale: condividere l’energia pulita significa fare rete e alimentare un fondo di solidarietà che supporterà chi si trova in situazione di fragilità. È una grande sfida che unisce vantaggi economici, tutela dell’ambiente e giustizia sociale, chiamando a raccolta l’intera città affinché tutti possano prenderne parte».

L’apertura dei lavori sarà affidata al Presidente Francesco Monterosso, che inquadrerà la sfida della “CER(S) Città di Cremona”, seguito dall’intervento del Sindaco Andrea Virgilio sul futuro energetico e la coesione della città. Entrando nel vivo dei meccanismi operativi, il Prof. Giuseppe Monaco (Università Cattolica) e il Prof. Francesco Casella (Politecnico di Milano), entrambi consiglieri della CER, spiegheranno cos’è e come funziona una Comunità Energetica, illustrandone l’impatto sociale e ambientale. I vantaggi economici diretti per la comunità saranno approfonditi da Giuseppe Dasti, coordinatore del progetto CER Diocesi di Cremona. Andrea Cariani, consigliere CER, illustrerà i passaggi pratici per aderire alla Fondazione. La conclusione sarà affidata a 2 rappresentanti dei soci fondatori attraverso le riflessioni di Don Paolo Arienti (Vicario Zonale) e Martina Regis (Presidente di ARCI Cremona) a testimonianza di una comunità vera protagonista della transizione ecologica.

La Fondazione CER città di Cremona ETS, costituita il 12 Dicembre 2025 (sede presso il Comune di Cremona) è una delle 7 CER (Comunità Energetica Rinnovabile) che sono state promosse dalla Diocesi di Cremona per costruire sul territorio un modello energetico condiviso, partecipato e solidale.

La Fondazione CER Città di Cremona ETS non ha fini di lucro e ha come obiettivo la costituzione e gestione di configurazioni di una o più comunità energetiche rinnovabili, favorendo la produzione, l’autoconsumo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, con benefici ambientali, economici e sociali per i soci e per la città.

È già operativo il portale ufficiale cercremonaets.it, punto di riferimento per chiunque voglia approfondire il funzionamento della Comunità Energetica. Attraverso il sito è possibile presentare la propria manifestazione d’interesse e fare domanda di adesione come socio.

Per informazioni è attivo anche l’indirizzo mail info@cercremonaets.it .

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