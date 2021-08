E’ stato interrogato questa mattina davanti al giudice, il romeno di 19 anni arrestato dai carabinieri insieme ad un connazionale minorenne per la rapina commessa all’una di notte, in piazza Risorgimento, ai danni di un 19enne cremonese. La vittima è stata minacciata con un coltello e derubata di 100 euro. Il maggiorenne arrestato, assistito d’ufficio dall’avvocato Luca Curatti, si è difeso, scaricando le responsabilità sull’amico, sostenendo di essere stato più lontano e di non aver partecipato alla rapina.

Con la scusa di dover fare una telefonata d’emergenza, i due romeni avrebbero chiesto il telefono alla vittima, poi minacciata con un coltello e derubata del telefono e del denaro. I militari hanno rintracciato gli autori una ventina di minuti più tardi nei pressi di via Brescia, recuperando la refurtiva e procedendo all’arresto in flagranza dei due romeni (il minore, nel frattempo, è stato collocato in una comunità di recupero).

Al gip, il maggiorenne romeno, che lavora in un’azienda agricola nel mantovano con il padre, ha evidenziato la sua estraneità ai fatti. Il giovane ha sostenuto che l’amico che era con lui si era avvicinato alla vittima per chiederle di poter fare una telefonata e che invece lui era rimasto distante, dicendo di non aver partecipato. Il ragazzo derubato, invece, ha dichiarato ai carabinieri che il 19enne gli avrebbe chiesto di fare ciò che l’amico gli chiedeva.

Per il suo assistito, l’avvocato Curatti ha chiesto la misura più lieve degli arresti domiciliari. “Il mio cliente ha 19 anni, ha una famiglia, è incensurato, ha un lavoro, dunque ogni esigenza cautelare può essere scongiurata dagli arresti domiciliari”. Il pm, invece, ha chiesto che resti in carcere. Il giudice si è riservato.

“E’ comunque una vicenda che dovrà essere sviluppata e approfondita nel corso di quello che sarà il futuro giudizio”, ha tenuto a precisare l’avvocato Curatti.

Sara Pizzorni

