L’88% del personale scolastico in territorio cremonese è vaccinato con almeno la prima dose. Il dato calcolato dal Mef (Ministero dell’Economia e delle finanze), diramato dalla Regione Lombardia in queste ore, è superiore a quello regionale, che è dell’86%.

Se invece si considera la cosiddetta ‘white list’, più ampia di quella del Mef, che comprende anche gli addetti alle mense e gli autisti degli scuolabus,la percentuale di non vaccinati scende dal 12 all’11,2%. Sono invece l’81% i vaccinati con le due dosi e il 7,85% del personale è in attesa della seconda. Anche a livello regionale considerando questa lista sale a 87% la percentuale di persone con almeno la prima dose.

“I giorni che ci separano dall’inizio della scuola (in Lombardia sarà il 13 settembre) devono essere utilizzate da personale scolastico e ragazzi per vaccinarsi” sottolinea la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. “Poter iniziare così l’anno che si apre con maggiore serenità per loro e per gli altri. La scuola è un pilastro fondamentale della nostra società e dare finalmente continuità alla didattica in presenza costituisce un obiettivo comune per ragazzi, famiglie e istituzioni”.

ACCESSO LIBERO – Proprio per favorire la massima copertura vaccinale, Regione Lombardia ha garantito l’accesso libero presso qualunque centro vaccinale del territorio per il personale scolastico, mentre per i ragazzi è sempre necessaria l’adesione tramite portale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/), sportelli Postamat, portalettere o chiamando il call center al numero verde 800.894.545.

VACCINAZIONE FASCIA DAI 12 AI 19 ANNI DI ETÀ – Prosegue infine la vaccinazione per la fascia 12-19 anni. I dati aggiornati a venerdì 27 agosto su questa platea di 686.967 ragazzi, dicono che in Lombardia il 76% ha aderito alla campagna; in 451.710 (86% degli aderenti) hanno già ricevuto almeno una dose; sono 275.934 quelli che hanno completato il ciclo vaccinale. lb

