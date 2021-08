Si chiama Mattia Villardita, ma tutti lo conoscono come Spiderman. Questo perche Mattia, da Savona, gira con addosso appunto il costume da uomo ragno gli ospedali italiani per portare un sorriso e un sogno ai bambini ricoverati. Venerdì mattina, a sorpresa, si è presentato nella Pediatria all’ospedale di Cremona.

Tanto lo stupore tra i bimbi in corsia, che l’hanno accolto come una vera star. Per lui foto e sorrisi con i più piccoli ma anche con le infermiere e i medici, entusiasti per la sua presenza. Una vera e propria missione quella di Mattia, nominato Cavaliere della Repubblica da presidente Sergio Mattarella e ricevuto recentemente con udienza anche dal Papa.

Tutto è iniziato quando lui, da bambino, venne ricoverato per molto tempo al Gaslini di Genova. È lì che Mattia ha sempre sognato di vedere entrare dalla finestra uno dei suoi supereroi preferiti. Con lui anche Giada, nei panni di Wonderwoman. Un giro non solo in pediatria ma anche al pronto soccorso pediatrico di Cremona.

Federica Bandirali

